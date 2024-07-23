«Купила квартиру»: Алена Водонаева раскрыла размер своего заработка на «Доме-2»

Алена Водонаева раскрыла свой заработок на «Доме-2», где она была участницей.

Российская телеведущая и блогер стала участницей телевизионного реалити-шоу в 2004 году, в котором снималась на протяжении трех лет. Благодаря проекту Алене удалось добиться популярности. Звезда призналась, что за съемки в «Доме-2» получала зарплату в размере шести тысяч долларов. На эти деньги ей удалось купить первую квартиру.

«Шесть тысяч долларов в месяц…. Я купила себе первую квартиру в 23 года. У меня была уже московская прописка... Сначала я купила в Одинцово, а потом дальше расширяться стала. То есть я понимала, ради чего я это делаю», — поделилась Водонаева в шоу «Света вокруг света».

Также Алена отметила, что такую сумму выплачивали только избранным шестерым участникам «Дома-2», чьи имена раскрывать не стала. А тем, кто пришел в проект после них, пришлось сниматься бесплатно.

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