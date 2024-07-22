«Предательство выбило меня окончательно»: Глюкоза объяснила неадекватное поведение на концерте в Красноярске

Певица Глюкоза объяснила неадекватное поведение на концерте в Красноярске. Она рассказала, что последний месяц был сложным из-за смерти бабушки и «предательства» продюсера. Врачи прописали снотворное и антидепрессанты – артистка уверяет, что не знала, как они подействуют, так как принимала такие препараты впервые.

«Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера… Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться», - начала Глюкоза.

Она заявила, что пропал сон, певица обратилась к врачу.

«Мне прописали снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», - разоткровенничалась Глюкоза.

Певица призналась: ей жаль, что расстроила зрителей. Артистка извинилась перед публикой.

«Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии», - призналась Глюкоза.

Она выразила уверенность, что семья поможет ей пройти это «непростое время».

Ранее мы писали о произошедшем на концерте в Красноярске. Зрители были возмущены поведением певицы.