«Перекосило рот, отказали руки, ноги»: Водонаева рассказала, как пережила два инсульта

Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева владеет собственным салоном красоты. Но успех в beauty-индустрии дался ей не так просто. Телеведущая столкнулась с проблемами в бизнесе, которые привели к двум инсультам.

42-летняя звезда призналась, что в 2021 году перенесла два инсульта на нервной почве. О проблемах со здоровьем Водонаева не рассказывала публично — только сейчас она решила приоткрыть завесу тайны.

Тогда с телеведущей некрасиво поступил бизнес-партнер. В итоге ей пришлось купить готовый бизнес, сохранить команду — все сотрудники ушли за Аленой в новый салон красоты.

«И вот я тогда, решив серьезные проблем, расслабилась и меня торкнуло — случился инсульт! Слава Богу, что дома была мама. У меня перекосило рот, отказали руки, ноги. Мама давала мне попить воду, а она выливалась обратно», — рассказала знаменитость в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света».

Водонаевой вызвали скорую помощь — медики отвезли звезду в реанимацию. Алену выписали через неделю и вместо того, чтобы восстановиться, она вновь отправилась на работу. Через два месяца у телеведущей случился второй инсульт, и тогда она отправилась на отдых в Карелию. Этот опыт помог знаменитости лучше чувствовать себя и вовремя отдыхать: Водонаева может не брать трубку по три дня.

При этом звезда не пьет и не курит. Единственное удовольствие, которое она себе позволяет, — это сладкое. Но и от него Алена практически отказалась ради красивой фигуры.

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