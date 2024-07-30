«Куколка Барби»: Юлия Ковальчук сфотографировалась на пляже в Испании

Певица Юлия Ковальчук сфотографировалась на пляже и похвасталась прессом.

Бывшая солистка группы «Блестящие» отправилась на отдых в Испанию вместе со своей семьей.

Певица радует подписчиков фотографиями, сделанными заграницей, и старается держать в курсе всех событий, происходящих во время отдыха. Недавно в своем блоге 41-летняя Юлия поделилась снимком, сделанным, по ее словам, спонтанно.

Ковальчук выглядит на нем достаточно отдохнувшей. Распустив волосы и надев солнцезащитные очки, она успела замереть ради летнего кадра. На нем артистка была запечатлена на одном из испанских пляжей.

«Такая случайная честная фотография», — подписала фотографию певица.

Поклонники телеведущей не смогли пройти мимо яркого кадра. Они отметили в комментариях, как Юлия красива даже без макияжа. Кроме того, фанаты удивились, увидев стальной пресс девушки будучи в таком возрасте, и одарили комплиментами: «куколка Барби», «роскошная Юленька», «какая вы красивая». То, что Ковальчук удается оставаться с форме, после вторых родов, также впечатлило подписчиков.

Ранее мы писали о том, что родители певицы Юлии Ковальчук покинули Россию вслед за дочерью.

Также сообщалось, что Виктория Боня жестко ответила хейтерам, критикующим внешность.