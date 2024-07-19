Родители певицы Юлии Ковальчук покинули Россию вслед за дочерью

«Моя любимая мамулечка, с днем рождения! Какое счастье, что в этот день мы рядом. И пусть так будет максимально долго. Люблю», — поделилась артистка.

Родители Юлии Ковальчук состоят в браке почти 52 года. Бывшая участница «Блестящих» рассказывала, что взаимоотношения матери и отца всегда были для нее образцовыми, и она желала создать такую же крепкую семью. В 2013 году певица официально узаконила свои отношения с певцом Алексеем Чумаковым. У пары двое детей: они растят шестилетнюю Амелию и годовалую Алисию. Звездные супруги скрывают своих наследниц и не публикуют снимки с ними в соцсетях. Чумаков и Ковальчук рассказывали, что это их принципиальная позиция и они не намерены «хайповать на детях».

Ковальчук признавалась, что в настоящий момент живет с мужем и дочерьми в Испании, где также работает на студии, записывая новые песни.

Ранее мы писали, что Ковальчук похудела после вторых родов и обрадовалась этому.