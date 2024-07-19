НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 июля 2024, 11:57
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Родители певицы Юлии Ковальчук покинули Россию вслед за дочерью

Певица Юлия Ковальчук показала редкое фото с родителями.
Родители певицы Юлии Ковальчук покинули Россию вслед за дочерью

© Starface.ru

Родители известной певицы Юлии Ковальчук отправились вслед за ней в Испанию. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге, опубликовав совместное фото с близкими.

Родители певицы Юлии Ковальчук покинули Россию вслед за дочерью

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Моя любимая мамулечка, с днем рождения! Какое счастье, что в этот день мы рядом. И пусть так будет максимально долго. Люблю», — поделилась артистка.

Родители Юлии Ковальчук состоят в браке почти 52 года. Бывшая участница «Блестящих» рассказывала, что взаимоотношения матери и отца всегда были для нее образцовыми, и она желала создать такую же крепкую семью. В 2013 году певица официально узаконила свои отношения с певцом Алексеем Чумаковым. У пары двое детей: они растят шестилетнюю Амелию и годовалую Алисию. Звездные супруги скрывают своих наследниц и не публикуют снимки с ними в соцсетях. Чумаков и Ковальчук рассказывали, что это их принципиальная позиция и они не намерены «хайповать на детях».

Ковальчук признавалась, что в настоящий момент живет с мужем и дочерьми в Испании, где также работает на студии, записывая новые песни.

Ранее мы писали, что Ковальчук похудела после вторых родов и обрадовалась этому.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Юлия Ковальчук
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