Кудрявцева поддержала Катю Лель после ее заявлений о встречах с инопланетянами

Известная телеведущая Лера Кудрявцева высказалась в поддержку певицы Кати Лель, которая заявила о существовании инопланетян. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Вы реально думаете, что мы во Вселенной одни? <…> Ну, то есть, во всей этой бесконечной Вселенной только наш маленький шарик под названием Земля имеет разумную форму жизни?», — написала телеведущая.

Кудрявцева подчеркнула, что многие пользователи высмеивают Лель из-за ее слов, но на деле недоброжелатели исполнительницы хита «Мой мармеладный» не могут ни опровергнуть, ни подтвердить высказывание звезды по поводу пришельцев. Она также поиронизировала, сравнив человечество с «самыми умными» одноклеточными организмами.

Ранее Катя Лель объяснила вторую волну популярности песни 2004 года «Мой мармеладный». По мнению певицы, в этом замешаны внеземные цивилизации.

Также сообщалось, что зрители потребовали уволить Леру Кудрявцеву с НТВ за выходку в шоу Андрея Малахова.