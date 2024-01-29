«Не имела права так вести себя»: зрители потребовали уволить Леру Кудрявцеву с НТВ

Зрители потребовали уволить телеведущую Леру Кудрявцеву с НТВ после ее выходки в шоу Андрея Малахова. Напомним, она плеснула стакан с водой в лицо многодетной матери.

На обращение пользователей Сети обратил внимание сайт The Voice.

«Лера, не надо искать оправдание своему поступку. Ты не имела права так вести себя на федеральном канале», «Было бы справедливо, убрать Леру с НТВ», «Если нервы у вас не выдерживают, меняйте профессию и не мелькайте на ТВ», - писали интернет-пользователи.

Они сочли, что ведущая поступила «мерзко» и должна была сдерживать эмоции.

В своем Telegram-канале Кудрявцева призналась, что вылила воду на мать «от бессилия, от злости, от боли за пацана», который был брошен женщиной в общественном туалете и воспитывался до 5 лет в детском доме. Ведущая рассказала, что после съемок парень пришел к ней в гримерку, и они молча стояли, обнявшись. Кудрявцева считает, что можно было бы пропустить ситуацию мимо своей души, но у нее не получается. «Поэтому и поступки эмоциональные и дебильные», - признавалась Кудрявцева и добавляла, что не может по-другому. Ведущей стало горько, что для пользователей вылитый стакан воды «по моральным ценностям гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок».

Ранее актриса Яна Поплавская поддержала Кудрявцеву. Она заявила, что на месте ведущей сделала бы то же самое.