«Нас готовят к чему-то важному»: Катя Лель раскрыла планы внеземных цивилизаций

Певица Катя Лель, переживающая вторую волну популярности благодаря завирусившемуся в иностранном сегменте Сети хиту «Мой мармеладный», объяснила внезапную популярность песни 2004 года. По мнению 49-летней артистки, в этом замешаны внеземные цивилизации.

«Это замысел высших цивилизаций! Другое объяснение невозможно найти. Идет прогруз через наше сознание высших цивилизаций. На русском языке, прошу заметить! Нас готовят к чему-то очень важному», - выразила уверенность Катя в YouTube-шоу «Новое радио».

Как подчеркнула певица, жителей планеты готовят к получению новой информации, а также пытаются объединить «в любви и свете».

«Мы даже не понимаем, друзья, что за этим стоит. Но могу открыть маленький секрет — будущее за Россией», - сказала Лель.

Как пояснила исполнительница, успех песни «Мой мармеладный» — это часть игры мирового масштаба, которая идет, начиная с пандемии. При этом артистка подчеркнула, что замешаны во всех происходящих событиях другие цивилизации.

«Если вы не будете работать над собой, то Земля просто утилизирует вас любым способом, я вам точно говорю», — сказала звезда, добавив, что для перехода в новую цивилизацию важно избавиться от общения с токсичными людьми.

Ранее мы писали, что до второй волны популярности Лель получала за концерт 900 тысяч рублей. Однако после громкого возвращения благодаря западным слушателям звезда теперь требует 4 млн рублей за выступление.