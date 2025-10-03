«Кто же встанет на защиту?»: иск Виталия Бородина в отношении Пугачевой зарегистрировали в суде

Одинцовский суд Подмосковья зарегистрировал иск в отношении певицы Аллы Пугачевой, который подал глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Когда состоится заседание по обращению главы ФПБК, пока не известно. Бородин потребовал взыскать с уехавшей из России певицы 5 миллионов рублей за высказывания, унижающие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Также в своей публикации Виталий указал, что после регистрации иска в воздухе повисла интрига. Руководитель фонда задался вопросом на тему того, кто в сложившейся ситуации будет защищать артистку.

«Интрига нарастает: кто же встанет на защиту Пугачевой?» — написал Бородин.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что с Пугачевой не удастся взыскать 1,5 млрд рублей. По его словам, такой практики в России нет.