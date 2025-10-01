Адвокат Сергей Жорин заявил, что никто не взыщет с Пугачевой 1,5 млрд рублей

Адвокат Сергей Жорин оценил перспективы иска к певице Алле Пугачевой с требованием взыскать с нее 1,5 млрд рублей. Он уверен, что получить такую сумму невозможно – подобной практики в России нет.

Мнение Жорина узнал сайт Woman.ru.

На Пугачеву подал в суд адвокат Александр Трещев. Поводом стало интервью певицы, после которого он потребовал компенсацию в 1,5 млрд.

Адвокат рассказал, что в идеальном случае суд может взыскать десятки тысяч, даже не сотни. Однако, скорее всего, в иске откажут и шансов нет, считает он.

«Что касается перспективы иска на 1,5 млрд, то никто такую сумму не взыщет, подобной практики в России нет. В самом крайнем случае будет компенсация в несколько десятков тысяч рублей, даже не сотен. Это в идеальном для истца случае, но предполагаю, что в иске будет отказано, основания слишком натянуты», - сказал Жорин.

Трещев затрагивал и тот факт, что Пугачева продолжает получать деньги в России, являясь обладателем авторских прав на более чем 200 объектов. Годовой доход артистки за их публичное использование составляет порядка 28 млн рублей.

Жорин рассказал, что если певица официально получает деньги и с дохода уплачен налог, то она имеет право распоряжаться средствами по своему усмотрению. Вывести деньги за рубеж, рассказал он, можно двумя способами: с помощью криптовалюты или SWIFT, который работает в некоторых банках.

«Это сопряжено с некоторыми сложностями, но вполне реализуемо. Так как Алла Борисовна не является иностранным агентом, несмотря на визги и просьбы ее туда включить, а я думаю, что ее не включат туда, у нее, в отличие от мужа, нет никаких ограничений. Она получила законный доход, заплатила налоги и имеет право пользоваться своими деньгами, как хочет и где хочет», — сказал Жорин.

Известно, что певица продолжает получать в России пенсию, которая составляет порядка 55 тыс. рублей. Ранее ведущий Дмитрий Дибров говорил, что ему начисляют 40 тыс. рублей. Он доволен пенсией и считает размер выплат справедливым.