Требуют взыскать 5 млн рублей: в суд поступил третий иск против Аллы Пугачевой

Глава ФПБК Виталий Бородин подготовил иск против певицы Аллы Пугачевой. Он требует взыскания с артистки 5 млн рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Иск Бородина зарегистрировали в Одинцовском городском суде Московской области. Глава ФПБК заявил, что намерен получить компенсацию за слова Аллы Борисовны, сказанные ею в недавнем большом интервью. По его мнению, певица позволила себе высказывания, унижающие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Это уже не первый иск, который подают в суд против артистки. До Виталия Бородина заявление подготавливал адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев. Он тоже оказался оскорблен интервью Пугачевой, поэтому потребовал взыскать с нее 1,5 млрд рублей. Деньги он пообещал направить на нужды ветеранов. В Савеловском суде иск оставили без движения. Но 29 сентября его приняли в Тверском суде.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева сохранила права на 166 песен в России.