«Кто-то увидел животик»: Буланова заявила о связи с Шаляпиным после новости о ее беременности

В конце 2022 года Татьяна Буланова сообщила радостную новость: совсем скоро она выйдет замуж за Валерия Руднева. Мужчина младше певицы на 19 лет, однако это совсем не мешает их любви. Знаменитость отмечает, что только со спортсменом она чувствует себя защищенной, поэтому у них вовсю идет обсуждение пополнения в семье. Однако несколько недель назад по Сети уже распространился слух о третьей беременности Булановой. В качестве аргументов все предъявляли фото Татьяны, на котором заметен ее округлившийся живот. В новой беседе с Пятым каналом артистка впервые прокомментировала ситуацию.

Знаменитость поспешила опровергнуть новости о беременности. По словам Булановой, в этом вопросе она не планирует торопиться.

«Подожду еще лет 10. Прохор Шаляпин не участвует в процессе. Кто-то увидел животик какой-то, а это просто тень упала», — пояснила певица.

К слову, Шаляпина Татьяна не просто так упомянула. Дело в том, что именно он выложил в Сеть снимки, спровоцировавшие разговоры об интересном положении Булановой.

Ранее мы писали о том, что накануне свадьбы певица жестко высмеяла экс-супругов. По словам Татьяны, все ее спутники были «инфантильными и недоделанными». Полное высказывание артистки читайте здесь.

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