Отеки, зуд и сыпь: недавно родившую Ольгу Орлову вновь сразил опасный недуг

Ольга Орлова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитость ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться подробностями о себе. 6 февраля телеведущая вновь стала мамой, после родов прошло уже почти два месяца, но она до сих пор не может восстановить свое здоровье. В личном блоге Орлова нередко жалуется на ринит, боли в ребрах, однако, как выяснилось, это еще не все проблемы. Недавно Ольга вновь вышла на связь и сообщила о новом недуге.

По словам Орловой, ее сразил поллиноз — сезонная аллергия на пыльцу. Телеведущая страдает от отеков, зуда и сыпи на лице.

«Привет, поллиноз», — написала в социальной сети Ольга и после подобного заявления перестала выходить на связь. К слову, это сообщение не на шутку обеспокоило преданных поклонников телеведущей, которые поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

Несмотря на свою открытость с публикой, Орлова всегда держит в строжайшем секрете свои отношения с нынешним мужем. Об избраннике знаменитости мало информации, однако совсем недавно она все-таки поделилась некоторыми подробностями из семейной жизни. Высказывание Ольги читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Татьяна Буланова накануне свадьбы жестко высмеяла экс-супругов. По словам певицы, все ее мужья были инфантильными и недоделанными. Подробности смотрите здесь.