Инфантильные и недоделанные: накануне свадьбы Татьяна Буланова жестко высмеяла экс-супругов

В конце 2022 года Татьяна Буланова обрадовала своих поклонников, сообщив о грядущей свадьбе со спортсменом Валерием Рудневым. Мужчина младше певицы на 19 лет, однако это не стало помехой для их любви. В новой беседе с психологом Натальей Грэйс артистка откровенно рассказала о личной жизни.

За плечами Булановой несколько браков, вот почему ее по праву можно назвать опытной женщиной. Накануне новой свадьбы знаменитость смело заявила об ошибках прошлого и неверном выборе мужчин. По словам Татьяны, Валерий моложе всех ее предыдущих избранников, однако только с ним она чувствует себя надежно и защищенно.

«Первые два мужа какие-то инфантильные, недоделанные оба, а второй еще и невоспитанный», — высказалась певица.

Кроме того, Буланова поделилась и подробностями брака с Владиславом Радимовым. Как выяснилось, их отношения никогда не были спокойными: футболист всегда стремился к соперничеству с супругой и «ревновал к успеху».

Знаменитость высказалась и о будущем муже. Татьяна призналась, что Руднев не имеет больших денег, однако это не является для нее проблемой: он дает ей все, чтобы почувствовать себя счастливой и любимой женщиной.

«Он небезразличный к моим проблемам и ставит меня выше, чем себя. Полностью во мне растворяется», — резюмировала Буланова.

Ранее мы писали о том, что 54-летнюю певицу заподозрили в третьей беременности. Татьяна пришла на светское мероприятие в наряде, подчеркивающем ее округлившиеся формы. Подробности читайте здесь.