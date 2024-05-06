«Кто-то с кем-то лается»: Юрий Лоза высказался о конфликте Пугачевой и Михайлова

Известный певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на очередной виток скандала между уехавшей из России певицей Аллой Пугачевой и музыкантом Стасом Михайловым. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Лозы, получившая гражданство Израиля Примадонна не заслуживает внимания российских СМИ.

«Кто-то с кем-то лается, кто-то на кого-то что-то говорит – ну, в Израиле у них своя жизнь. Поймите, это другая страна! С другими установками совершенно, с другой политикой – все другое там. Почему вы обсуждаете израильтян?», – отреагировал композитор.

Напомним, Алла Пугачева в своих соцсетях выразила недовольство высказыванием Стаса Михайлова о том, что покинувшие Россию артисты еще «на коленях приползут» на родину. По словам Примадонны, «нормальные люди» возвращаться в РФ не планируют. Исполнительница также предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может».

Позднее Михайлов предположил, что Пугачевой не удалось достойно уйти со сцены, вследствие чего она испытывает личностные трудности.

Также Юрий Лоза отреагировал на песни комика Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) на украинском языке.