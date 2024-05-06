«Кто это услышал?»: Юрий Лоза отреагировал на песни Галкина* на украинском языке

Известный певец и композитор Юрий Лоза высказался о комике Максиме Галкине* (признан иноагентом на территории РФ), который в ходе одного из недавних концертов исполнял песни на украинском языке, надев на себя традиционный венок. Его слова приводит aif.ru.

Как считает Лоза, после отъезда из России юморист не заслуживает внимания граждан России.

«Да какая разница, что он там поет. Он гражданин Израиля! <…> Ну сказал Галкин* что-то, спел что-то. Кто это у нас в России услышал? В Израиле кто-то услышал – и все. Если бы не соцсети, у нас никто не услышал бы его песни, и не было бы темы для разговора», – заявил композитор.

Кроме того, музыкант отметил, что Галкин* не внес никакого вклада в культуру России, поэтому не заслужил обсуждения своей личности в СМИ.

«Да и в прошлом – что Галкин* с Пугачевой такого сделали для России до отъезда, чтобы мы их вспоминали? Одна – отставная певица, уже сто лет не поет, пенсионерка! Второй – самый обычный ведущий. Что, у нас из-за него программы какие-то закрылись?», – заключил он.

Ранее певец Данко рассказал, что Максим Галкин* поработил Аллу Пугачеву.

*(признан иноагентом на территории РФ)