«Кто-то повторяет за кем-то?»: Лерчек и новая девушка Артема Чекалина почти одновременно сделали фотосессии со змеей

Блогер Лерчек и новая девушка ее бывшего мужа Артема Чекалина Надежда Сенацкая сделали похожие фотосессии со змеей. Они выложили кадры в соцсеть почти одновременно.

На днях Сенацкая показала снимки с рептилией. И все бы ничего, но похожие фото, только с желтым питоном, выложила Лерчек. На снимках обе девушки позировали в нижнем белье.

В Сети обратили внимание, что девушки повторяют друг друга. Интернет-пользователи стали писать: «Зачем повторять за человеком?» «Кто-то повторяет за кем-то или мне кажется?»

Напомним, Артем и Надежда были на свадьбе друга, которая состоялась на Алтае. Во время празднования пара поцеловалась на камеру.

Недавно стало известно, что он купил новый Mercedes и продал старые автомобили.