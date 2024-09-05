Опубликовано 05 сентября 2024, 18:401 мин.
«Кто-то повторяет за кем-то?»: Лерчек и новая девушка Артема Чекалина почти одновременно сделали фотосессии со змеей
Блогер Лерчек и новая девушка Артема Чекалина сделали похожие фотосессии со змеей.
© Freepik
Блогер Лерчек и новая девушка ее бывшего мужа Артема Чекалина Надежда Сенацкая сделали похожие фотосессии со змеей. Они выложили кадры в соцсеть почти одновременно.
На днях Сенацкая показала снимки с рептилией. И все бы ничего, но похожие фото, только с желтым питоном, выложила Лерчек. На снимках обе девушки позировали в нижнем белье.
В Сети обратили внимание, что девушки повторяют друг друга. Интернет-пользователи стали писать: «Зачем повторять за человеком?» «Кто-то повторяет за кем-то или мне кажется?»
Напомним, Артем и Надежда были на свадьбе друга, которая состоялась на Алтае. Во время празднования пара поцеловалась на камеру.
Недавно стало известно, что он купил новый Mercedes и продал старые автомобили.
Источник фото:Freepik
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
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