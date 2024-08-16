Новая 24-летняя возлюбленная блогера Артема Чекалина поцеловала его на видео

Блогер Артем Чекалин перестал скрывать новые отношения. Его возлюбленной стала 24-летняя Надя Сенацкая из Оренбурга. Пара вместе появилась на свадьбе Никиты Серовски на Алтае и продемонстрировала на камеру страстный поцелуй.

Не успели поклонники Лерчека свыкнуться с мыслью, что одни из самых известных супругов в Сети больше не вместе, как Артем решил их шокировать новостью. Оказалось, что он уже счастлив с другой девушкой. Официально он роман не подтверждал, но сомнений у пользователей не осталась, когда его возлюбленная показала ролик, в котором целовала мужчину в губы.

По всей видимости, после развода Чекалин не сильно грустит, из-за чего недоумевают его фанаты. В комментариях люди критикуют его за то, что он так скоро после расставания стал демонстрировать личное счастье. Они беспокоятся за ментальное здоровье Лерчек, которой может быть больно из-за поведения экс-супруга.

Напомним, что долгое время Чекалины скрывали проблемы в отношениях, несмотря на слухи о разрыве. Блогеры все отрицали, пока не появилась новость об официальном разводе. Поклонники пары до последнего надеялись, что это пиар-ход, но знаменитости действительно решили больше не жить вместе.

Ранее певица Нюша официально развелась с мужем Игорем Сивовым.