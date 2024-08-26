«Начал новую жизнь»: Артем Чекалин купил Mercedes после развода с Лерчек

Блогер Артем Чекалин сообщил, что продал старые машины после развода с Лерчек. Он приобрел новый автомобиль.

Покупкой Артем похвастался в личном блоге. Он снялся на фоне черного Mercedes и написал: «Спасибо за новый Гелик».

Артем избавился от имущества, которое делил с бывшей женой.

«Новая жизнь. Новая машина. Старые продал», - подписал он фото на фоне машины.

Артем снял видео из нового автомобиля и рассказал: «Обкатываю своего нового коня. Смотрите, какая стала навороченная тачка. Красота. Лучшая машина – машина, которая ваша. Всем желаю купить машину мечты».

Лерчек тем временем готовит детей к новому учебному году. Она потратила на форму для несовершеннолетних 106 тыс. рублей.

Напомним, пара развелась в августе. Трое детей остались жить с матерью. Отцу разрешено общаться с ними в любое время. При этом Лерчек категорически против того, чтобы Артем знакомил их с новой девушкой. По мнению Валерии, избранница сначала должна получить официальный статус – хотя бы невесты.