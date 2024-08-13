Кто купил квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках за 112 млн рублей

Семейная пара из Москвы купила квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках за 112 млн рублей. Защита артистки постарается признать сделку недействительной, чтобы вернуть жилье певице. Тогда единственными потерпевшими в этой ситуации будут новые собственники.

Защита звезды может постараться признать сделку недействительной в судебном порядке: совершенной под давлением в состоянии аффекта и т. д. Тогда исполнительнице вернут квартиру, а покупатели должны будут подчиниться решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.

Покупатели оформляли сделку через юридическое агентство недвижимости в офисе в «Москва-Сити».

На данный момент, 236 кв. метров, принадлежащих ранее народной артистке, числятся ошибочными. Сделка с ней запрещена по решению суда. Вероятнее всего, после продажи апартаментов она поняла, что попала в лапы мошенников и попросила юристов обратиться в суд, чтобы арестовать квартиру.

Как узнал сайт «Страсти» у адвоката Сергея Жорина, подобные схемы обмана стали популярными в последние несколько лет. При этом победительница шоу «Три аккорда» может лишиться и денег, и квартиры, считает Жорин.

Напомним, сегодня утром неизвестные пытались проникнуть в квартиру народной артистки. Они уверяли, что жилье — их собственность, но охрана не поверила незнакомцам. Новых владельцев задержали следователи.