«Деньги вряд ли получится вернуть»: Сергей Жорин объяснил, что будет с проданной квартирой Ларисы Долиной

Адвокат Сергей Жорин допустил, что Лариса Долина может лишиться квартиры и денег. Об этом стало известно «Страстям».

13 августа в СМИ начали появляться новости о том, что рядом с домом Ларисы Долиной в Москве задержали пять человек. Все они рассказывали, что являются новыми владельцами квартиры певицы. Якобы, она продала ее накануне за 100 миллионов рублей.

Журналисты выяснили, что знаменитость действительно могла совершить сделку по продаже жилья, однако позже она перевела все вырученные деньги на счет мошенников.

Адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии «Страстям» рассказал, что подобные схемы обмана стали популярны в последние несколько лет.

«Схемы обмана эволюционируют. Я, как адвокат, знаю массу подобных случаев за последнее время. Зачастую мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что проводятся специальные оперативные мероприятия по поимке других мошенников. При этом жертву предупреждают об уголовной ответственности за разглашение данных. После этого мошенники предлагают перевести деньги на "безопасный счет", а они якобы благодаря вам ловят аферистов», — рассказал он.

В случае с Долиной, полиции предстоит установить, действовали ли покупатели в одной связке с мошенниками, объяснил Жорин.

«Правоохранителям предстоит выяснить, были ли покупатели как-то связаны с мошенниками. Если нет, то покупатели будут признаны добросовестными приобретателями и квартира останется у них. И, к сожалению, деньги вряд ли получится вернуть. Потому что зачастую их выводят за пределы России», — заявил адвокат.

Ранее мы писали о том, что адвокат Жорин высказался о будущем детей певицы Алсу и Абрамова после развода.