Кто из звезд находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта

Внутри «Крокус Сити Холла» во время теракта находились комментатор Виктор Гусев с супругой. Также на концерт пришел шоумен Сергей Светлаков вместе с семьей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

И Виктор Гусев, и Сергей Светлаков успели эвакуироваться, пишет издание. Никто из них не пострадал.

Напомним, до сих пор неизвестна судьба одного из участников группы «Пикник». Он не выходит на связь после теракта.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла накануне, 22 марта. Террористы ворвались в концертный зал, где было полно людей, пришедших на выступление группы. Они начали стрелять по мирным гражданам.

По последним данным, в результате происшествия погибли более 80 человек, число пострадавших выросло до 183 человек, из них восемь детей.

Тем временем, силовики задержали автомобиль, на которой могли скрыться террористы после стрельбы в «Крокус Сити Холле». Машина направлялась к границе России с Украиной и Белоруссией.