Директор группы «Пикник»: судьба одного из участников коллектива до сих пор не прояснилась

Судьба одного из участников рок-группы «Пикник», пропавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле», до сих пор неизвестна. Об этом сообщил «Известиям» бывший концертный директор коллектива Владимир Сафронов.

Участники коллектива не знают, покинул ли он здание после начала стрельбы.

В других источниках утверждают, что речь идет о помощнике коллектива. Все музыканты живы и находятся в безопасности.

По последним данным, в результате происшествия погибли более 80 человек, число пострадавших выросло до 183 человек, из них восемь детей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта перед концертом группы. Неизвестные начали стрелять из автоматического оружия, позже в здании случился взрыв, и начался пожар. В ближайшие дни во многих регионах России отменены развлекательные мероприятия.

Ранее мы собрали все, что известно о стрельбе в Крокус Сити Холле перед концертом группы «Пикник». Подробнее читайте здесь.