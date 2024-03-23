В нескольких километрах от границы с Украиной: машину с возможными террористами из «Крокуса» остановили

Силовики в Брянской области остановили автомобиль, на которой могли скрыться террористы после стрельбы в «Крокус Сити Холле». По данным Telegram-канала Baza, машина направлялась к границе России с Украиной и Белоруссией.

После остановки транспортного средства правоохранителям удалось задержать двух человек, а еще четверо успели скрыться в неизвестном направлении. В настоящий момент ведутся их поиски.

Возможные террористы, которые оказались гражданами Таджикистана, были переданы спецслужбам для опроса и выяснения обстоятельств.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла накануне, 22 марта. Террористы ворвались в концертный зал, где было полно людей, пришедших на выступление группы «Пикник». Началась стрельба, в результате которой, по данным Telegram-канала 112, погибли 82 человека. Количество пострадавших перевалило за отметку в 180.

Жертв могло быть еще больше, если бы не поступок одного из посетителей концертного зала. По словам очевидцев, некий мужчина смог обезоружить одного из террористов у сцены, который стрелял по убегающим людям. Выжил ли сам герой, пока неизвестно, передает Telegram-канал Baza.

Ранее сообщалось, что один из участников группы «Пикник» до сих пор не выходит на связь после теракта. О ком именно идет речь — точной информации пока нет.