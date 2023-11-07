Ксения Собчак взяла интервью-реванш у рэпера Моргенштерна* спустя 2 года в ОАЭ

Ксения Собчак взяла интервью-реванш у рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) спустя 2 года в ОАЭ. Об этом стало известно из эфира шоу «Осторожно: Собчак».

Два года назад журналистка взяла скандальное интервью у артиста. По мнению певца, именно из-за этой беседы у него начались проблемы в России. Вот почему ему пришлось уехать в Дубай. Несмотря на критику в адрес Собчак, он согласился на повторное интервью.

В беседе с журналисткой артист признался, что после пережитых трудностей он не планирует возвращаться в РФ. Несмотря на это, Моргенштерн* заявил, что хочет домой.

«Хочу иметь возможность приезжать к себе домой. Дом — это не квартира, это — продавщица, которая орет на тебя, банька, дача…», — высказался исполнитель хита «Сколько стоит любовь».

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак отметила 42-летие в платье за 900 тысяч и туфлях с золотыми пальцами. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 45-летний Иван Ургант хочет получить звание заслуженного артиста РФ.

*признан иноагентом на территории РФ