Собчак отметила 42-летие в платье за 900 тысяч и туфлях с золотыми пальцами

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отметила 42-летие в платье за 900 тыс. рублей. Она была обута в туфли с золотыми пальцами.

Наряд Собчак показало издание StarHit в своем Telegram-канале.

Известно, что дорогая одежда принадлежит бренду Schiaparelli. На дне рождения 5 ноября были родные и близкие Собчак, но кадров с мероприятия очень мало. На следующий день после торжества журналистка показала приготовленный куриный бульон и заявила, что так выглядит ее «похмельное утро».

В день рождения супруг Собчак, режиссер Константин Богомолов трогательно поздравил ее в соцсетях. Он назвал жену «самым кусачим и самым ранимым, самым воинственным и самым беззащитным из скорпионов». Богомолов отметил, что на сегодняшний день его жена «счастливая, прекрасная и бесконечно любимая». Собчак отреагировала на поздравление, отметив, что для нее счастье – это находиться в день рождения дома и с мужем.

За сутки до праздника журналистка выложила в соцсетях фото из бутика с драгоценностями и добавила: она «ни на что не намекает мужу».