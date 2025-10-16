Ксения Собчак высмеяла слова Юрия Лозы о том, что женщины оккупировали спорт. Журналистка отреагировала на высказывание композитора в Telegram-канале.

В личном блоге Юрий Лоза поделился мнением, что смерть мужчины наступает на 5 лет раньше, чем у женщины. По словам музыканта, представители сильного пола страдают от рака легких и сердечных заболеваний. Также он обратил внимание на то, что на сегодняшний день девушки занимаются теми видами спорта, которые раньше были мужскими: «Сегодня женщины оккупировали все виды спорта…Так что называть этот мир заточенным исключительно под мужчин уже вряд ли объективно».

В соцсети Ксения с юмором отреагировала на слова композитора, вспомнив про его хит «Плот».

«Спастись от женской оккупации можно на маленьком плоту», — написала она.

