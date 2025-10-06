«Она ничем не запомнится! Скучная, без вокала и нормальных хитов»: Юрий Лоза публично высмеял Клаву Коку

Юрий Лоза высмеял Клаву Коку, отметившую 10-летие музыкальной карьеры сольным концертом в Москве. В разговоре с «Общественной службой новостей» певец заявил, что «пестрой, но скучной» артистке еще рано заявлять о себе и праздновать юбилей творческой деятельности на сцене.

Исполнитель хита «Плот» убежден: отмечать даты, связанные с творческой деятельностью, могут лишь артисты, достигшие высот в карьере и заслужившие авторитет в глазах зрителей.

«Отмечать свой успех и юбилеи на сцене может какая-нибудь рок-группа The Rolling Stones или, скажем, Лев Валерьянович Лещенко, который и в самом деле обладает голосом, у него целый арсенал песен. Причем песен качественных, которые откликаются в сердцах людей, и не одного поколения», — отметил Юрий Лоза.

По мнению композитора, упомянутые им артисты внесли огромный вклад в музыкальную культуру, в отличие от Клавы Коки, творчество которой ничем не примечательно.

«А чем нам запомнится Клава Кока? Ничем! Пестрая, но скучная, без вокала и нормальных хитов. Я не знаю, что должно происходить в жизни человека, чтобы он захотел целенаправленно включить Клаву Коку», — заявил певец.

Артист подчеркнул, что не берет в расчет подростков и молодежь, поскольку их музыкальный вкус еще не сформирован окончательно. Юрий Лоза уверен: спустя время молодому поколению будет стыдно за то, что они когда-то слушали песни Клавы Коки.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал вокальные данные Клавы Коки и отказался петь с ней дуэтом: «Я 55 лет на сцене, я заслужил право стоять на ней. Что сделала она? Ручками махала?»