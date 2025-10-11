Ксения Собчак выступила против изучения песен SHAMAN и Газманова в школах

Телеведущая Ксения Собчак подвергла критике инициативу по изучению творчества таких исполнителей, как SHAMAN (Ярослав Дронов) и Олег Газманов, в российских школах. Свое мнение она выразила в эфире на канале «Москва 24».

Собчак заявила, что, по ее мнению, художественная ценность этой музыки должна быть «проверена временем». Она подчеркнула, что в России уже существует обширное наследие прекрасных песен прошлых лет.

Журналистка уточнила, что не выступает против военной тематики в песнях как таковой, однако к современным композициям патриотического толка у нее имеются вопросы.

Напомним, похожее мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов. Он считает, что в нашей стране есть более великие произведения, которые нельзя сравнивать с песнями Дронова. Соседов предложил включить в школьную программу творчество советских лет, проверенное временем.