Ксения Собчак высмеяла девушку Безоса, сравнив ее с опухшей от мороза Юлией Волковой

Ксения Собчак иронично сравнила возлюбленную американского предпринимателя Джеффа Безоса с Юлией Волковой. В своем Telegram-канале журналистка отметила, что Лорен Санчес стала перебарщивать с фильтрами.

Американская ведущая новостей выложила в соцсети новую фотографию. На снимке девушка позирует черном полупрозрачном наряде.

Ксения Собчак не смогла оставить такую публикацию без комментариев.

«Сначала подумала, что Юля Волкова опухла от тридцатиградусного московского мороза. Но нет. Это девушка Безоса экспериментирует с фильтрами и фотошопом», – заявила звезда «Дома-2».

Скандально известная журналистка не первый раз критикует внешность звезд. Совсем недавно Собчак высмеяла Александру Бортич за фотосессию в подъезде.

«Саша показывает фигуру, которую хотели купить под голову Марго Робби», – отметила она.

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