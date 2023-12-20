«Показывает фигуру»: Собчак иронично сравнила Сашу Бортич с Марго Робби

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высмеяла фотографии в соцсети актрисы Саши Бортич. Молодая артистка снялась в эффектном наряде в подъезде. В своем Telegram-канале Собчак сравнила российскую звезду с зарубежной коллегой Марго Робби.

Молодая актриса сделала несколько снимков, позируя на фоне подъезда. Саша была в колготках и шубе. Ксения решила прокомментировать публикацию звезды и пошутила по этому поводу. Дело в том, что недавно Бортич жаловалась на то, что ей предложили поучаствовать в съемках фильма «без головы». Продюсеры хотели видеть в кадре только тело артистки, а голову планировали заменить с помощью компьютерных технологий на лицо голливудской актрисы Марго Робби.

«Саша показывает фигуру, которую хотели купить под голову Марго Робби», — иронично отметила Собчак.

Пока комментарий журналистки остался без ответа, но был оценен пользователями Сети.

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