«Меня сравняли с землей»: Алексей Глызин припомнил Лере Кудрявцевой фиаско в шоу «Суперстар!»

Алексей Глызин признался, что держит обиду на Леру Кудрявцеву за ее слова на проекте «Суперстар!». Об этом он лично сказал звезде в шоу «Секрет на миллион».

«В программе номер два, как сейчас помню. Я так эффектно по клетке метался, так красиво на меня вода лилась. Я думал – все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей», – заявил артист.

Он добавил, что последнее слово тогда оставалось за Кудрявцевой. Именно поэтому певец до сих пор испытывает сильную обиду.

Телеведущая решила не оставлять подобное высказывание без ответа. Она объяснила Алексею, что вовсе не была так категорична к нему. Однако Лера Кудрявцева отметила, что не видит в Глызине хорошего артиста. По ее мнению, исполнителю хита «Зимний сад» лучше только петь на сцене, но не играть.

Напомним, Алексей Глызин стал победителем четвертого сезона шоу «Суперстар!». Второе место разделили Игорь Наджиев и Феликс Царикати, а замкнул тройку лидеров Кай Метов.

Ранее мы писали, что уехавшая из России Лайма Вайкуле не поздравила Раймонда Паулса с днем рождения.