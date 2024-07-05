Ксения Собчак считает, что Катя Гордон пиарится на суде Решетовой и Степановой

Ксения Собчак считает, что Катя Гордон пиарится на суде Анастасии Решетовой и Вероники Степановой. Журналистка высказалась про скандал модели и психолога в Telegram-канале.

Психолог Вероника Степанова наняла адвоката Катю Гордон после иска Анастасии Решетовой. Вероника хочет, «чтобы справедливость наконец победила». Однако Ксения усомнилась в выборе адвоката Степановой. По мнению журналистки, обвинения Кати звучат «антифеминистски». Более того, она считает, что Гордон пиарится на конфликте Анастасии и Вероники.

«Катя Гордон настолько «хороший» адвокат, что с такими адвокатами прокуроры уже не нужны. То есть женатого мужчину не может сопровождать незамужняя женщина? Называется, «не знаю, с каким заявлением попиариться»», — заявила Собчак.

Напомним, что психолог высказалась о причинах развода Алсу и намекнула на причастность Анастасии к нему. После этого модель обвинила Степанову в клевете.

Ранее психолог Степанова сдержанно отреагировала на обвинения Решетовой в клевете. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актрису Чулпан Хаматову уволили из Рижского театра из-за незнания латышского.