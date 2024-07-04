«Настенька подала на меня в суд»: Вероника Степанова отреагировала на обвинения Решетовой в клевете

Психолог Вероника Степанова отреагировала на обвинения модели Анастасии Решетовой в клевете. Поданное в полицию заявление не напугало блогера, и она призвала всех следить за «дракой».

После того, как в Сети распространились сообщения о связи Решетовой с мужем певицы Алсу, стало известно, что экс-возлюбленная рэпера Тимати обратилась к своим адвокатам. Пользовали обсуждали, что она собирается судиться с артисткой, которая публично обвинила ее во лжи о недопустимости романа с женатым мужчиной и назвала ее женщиной с низкой социальной ответственностью. Однако претензии Анастасии коснулись другой медийной личности.

Заявление модель написала на психолога Веронику Степанову, обсуждавшую в блоге развод Алсу. Решетова отметила, что сведения, которые она распространила, порочат ее честь и достоинство и являются ложными. Степанова решила прокомментировать этот поворот событий. Правда, довольно кратко.

«Настенька подала на меня в суд. Продолжение следует...», - написала в личном Telegram-канале Вероника.

Ранее Анастасия Решетова открыла комментарии в соцсетях после скандала вокруг развода Алсу с Яном Абрамовым.