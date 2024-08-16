Ксения Собчак рассказала, как россияне покупают шампанское за 8 млн во Франции. Журналистка сообщила о знакомстве с богатыми соотечественниками в Telegram-канале.

Ксения наслаждается отпуском во Франции: она приехала на Лазурный берег и поселилась в Сен-Тропе. По словам журналистки, на элитном курорте оказалось много россиян. Так, в одном из ресторанов она познакомилась с богатыми соотечественниками. Россияне попросили официанта вынести флаг страны с шампанским за 8 млн рублей. Ксения решила вмешаться и посоветовала компании потратить деньги на доброе дело.

«На этом я не выдерживаю, подхожу к столику, представляюсь и говорю: «Ребят, а давайте лучше отправим деньги на временное переселение людей из Курска. Это круче флага». Не поверите – согласились», — рассказала Собчак.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак тратит миллионы в отеле для похудения на Лазурном берегу. Подробности читайте в этой новости.

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