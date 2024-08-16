56-летняя Валерия снялась без макияжа и нарвалась на критику

Напомним, что певица счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Они вместе с 2004 года не только на сцене, но в жизни. У них есть дети от предыдущих браков, но общих наследников нет. При этом мужчина очень тепло относится к детям жены от брака с Александром Шульгиным.

Ранее мы писали о том, что 35-летняя Агата Муцениеце напугала подписчиков фото без макияжа. Несмотря на то, что знаменитость призналась, что довольна своим внешним видом, пользователи Сети смогли разглядеть на ее лице морщины и пигментные пятна.

Также стало известно о том, что Кристина Асмус пожаловалась на внешность. Она считает, что на фотографиях с мероприятий выглядит на 46 лет.