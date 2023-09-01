Ксения Собчак рассказала, как провела лето с Богомоловым и его дочерью от Мороз

Ксения Собчак рассказала, как провела лето с Константином Богомоловым и его дочерью от Дарьи Мороз. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на личный блог журналистки.

Летом 2023 года знаменитости удалось устроить длительный отпуск. Вместе с супругом она провела месяц в Европе. О своих впечатлениях Ксения решила рассказать в соцсети. В качестве иллюстраций Собчак добавила яркие кадры из путешествия.

На снимках заметно, что компанию звездной паре составили сын Ксении от предыдущего брака и падчерица. 13-летней Анне удалось поладить с новой супругой отца. Девочка не скрывала радостных эмоций от времени, проведенного в кругу звездного семейства.

«Я удивилась от количества того, что было. Кап-Феррат, Прованс, Монако, путешествие на лодке, Марбелья, Кадиз, Форте, Флоренция, Париж. Было здорово, но пора и поработать», — рассказала Собчак.

Ранее Ксения Собчак ответила словами Аллы Пугачевой на критику ее отпуска в Париже. Подробности смотрите в этой статье.

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