Никто не смог помочь: певица Наталья Штурм стала жертвой домашнего насилия

Певица Наталья Штурм осудила Регину Тодоренко за слова о домашнем насилии. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Алена, блин!».

В 2020 году телеведущая Регина Тодоренко угодила в крупный скандал, неосторожно высказавшись о домашнем насилии. Тогда знаменитость заявила, что жертвы могут провоцировать агрессию в свой адрес. Спустя время Наталья решила прокомментировать слова коллеги.

По мнению Штурм, Регина никогда не сталкивалась с подобной проблемой, поэтому она не может понять пострадавших женщин. В качестве примера певица привела свою историю. Штурм призналась, когда она стала жертвой насилия, то столкнулась с насмешками и осуждениями со стороны общества.

«Я обратилась тогда в полицию. Они разглядывали мои синяки и смеялись всем отделом», — цитирует Газета.Ru высказывание артистки из нового интервью.

Штурм казалось, что сотрудники правоохранительных органов защитят ее и помогут добиться справедливости. Однако этого не произошло. По словам Натальи, полицейские взяли взятку у ее экс-возлюбленного и закрыли дело.

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