Ксения Собчак появилась на премьере в шляпе и сумке Prada за 580 тысяч рублей. Об этом сообщает Газета.Ru.

Ксения Собчак посетила премьеру сериала «Амура», которая прошла накануне в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Журналистка для выхода в свет надела серый тренч, светло-голубую юбку, сапоги и «шляпу гусара». В руках она держала сумку от итальянского бренда Prada.

Как выяснили журналисты, сумку как у Собчак можно приобрести в Сети за 6200 долларов (580 тысяч рублей). Интересно, что аксессуар из новой коллекции, которая вышла в сентябре 2024 года.

Напомним, Prada приостановил работу в России после начала СВО в 2022 году.

Ранее мы писали о том, что журналисты сняли редкий выход в свет 40-летней актрисы Екатерины Вилковой.

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