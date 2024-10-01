НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 октября 2024, 12:27
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Ксения Собчак появилась на премьере в шляпе и сумке Prada за 580 тысяч рублей

Ксения Собчак появилась на премьере в шляпе и сумке Prada за 580 тысяч рублей

© Starface.ru

Ксения Собчак появилась на премьере в шляпе и сумке Prada за 580 тысяч рублей. Об этом сообщает Газета.Ru.

Ксения Собчак посетила премьеру сериала «Амура», которая прошла накануне в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Журналистка для выхода в свет надела серый тренч, светло-голубую юбку, сапоги и «шляпу гусара». В руках она держала сумку от итальянского бренда Prada.

Как выяснили журналисты, сумку как у Собчак можно приобрести в Сети за 6200 долларов (580 тысяч рублей). Интересно, что аксессуар из новой коллекции, которая вышла в сентябре 2024 года.

Напомним, Prada приостановил работу в России после начала СВО в 2022 году.

Ранее мы писали о том, что журналисты сняли редкий выход в свет 40-летней актрисы Екатерины Вилковой.

Мы также рассказывали, что бывший муж Яны Поплавской посетил премьеру с женой на 30 лет моложе него.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Газета.Ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Ксения Собчак
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