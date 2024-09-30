Бывший муж Яны Поплавской посетил премьеру с женой на 30 лет моложе него

Бывший муж актрисы Яны Поплавской, режиссер Сергей Гинзбург посетил премьеру с молодой женой. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

30 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» проходит премьера экшн-драмы «Амура». Среди гостей в этот вечер был замечен Сергей Гинзбург – первый муж Яны Поплавской. Пара прожила в браке 25 лет, супруги развелись в 2011 году, у них двое детей.

63-летний Гинзбург был на премьере с женой Ольгой Виниченко, ей 32 года. Она выбрала для выхода платье-жакет. Гинзбург был в джинсах, бейсболке и бомбере.

Отметим, что Виниченко и Гинзбург поженились в 2020 году. Поплавская в свою очередь нашла счастье с радиоведущим Евгением Яковлевым, он на 15 лет моложе актрисы.

Ранее Поплавская пожалела о 25-летней жизни с Гинзбургом. Она заявила, что брак был «горьким, как полынь».