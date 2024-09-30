Иван Добронравов с женой, редкий выход Вилковой и одинокий Марк Богатырев: звезды посетили премьеру драмы «Амура»

На мероприятии в этот вечер в «КАРО 11 Октябрь» отметился актер Марк Богатырев. Он был на премьере один – без жены Татьяны Арнтгольц. В июне появились слухи о разводе актеров. Марка заметили в ночном клубе – он был без супруги и обручального кольца, много времени проводил в компании незнакомой блондинки.