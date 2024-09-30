Иван Добронравов с женой, редкий выход Вилковой и одинокий Марк Богатырев: звезды посетили премьеру драмы «Амура»
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Актриса Екатерина Вилкова посетила премьеру экшн-драмы «Амура» в Москве. Редкий выход в свет 40-летней знаменитости запечатлела корреспондент сайта «Страсти».
Вилкова выбрала для премьеры костюм в полоску, под широким пиджаком виднелась красная кофта. Актриса уложила волосы в крупные кудри, сделала легкий макияж.
Помимо Вилковой, премьеру посетили актер Иван Добронравов и его жена Анна. Оба были в повседневных образах. Иван появился в белой рубашке, джинсах и кожаной куртке. Анна позировала в джинсовой куртке поверх свитера.
На мероприятии в этот вечер в «КАРО 11 Октябрь» отметился актер Марк Богатырев. Он был на премьере один – без жены Татьяны Арнтгольц. В июне появились слухи о разводе актеров. Марка заметили в ночном клубе – он был без супруги и обручального кольца, много времени проводил в компании незнакомой блондинки.
Ранее сообщалось, что бывший муж актрисы Яны Поплавской Сергей Гинзбург появился на премьере с женой, которая моложе на 30 лет.