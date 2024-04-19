Ксения Собчак посмеялась над сравнением Мизулиной с ней из 2000-х

Журналистка и блогерша Ксения Собчак посмеялась над тем, что главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину уличили в попытках быть похожей на нее времен 2000-х. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Очень остроумно», — написала она, добавив к тексту смеющийся эмодзи.

Журналистка прикрепила ссылку на запись Telegram-канала «Героиня Татлера», в котором сказано: «Когда просто очень хочешь стать «Собчак из нулевых», но получилось, как получилось». В публикации содержались старые фотографии Собчак, разбавленные современными снимками главы Лиги безопасного интернета.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что крайне придирчива в вопросах комфорта и щепетильна к окружающим ее мелочам. Так, звезда призналась, что не покупает мясо дешевле 14 тысяч рублей за килограмм.

Также Собчак похвасталась сумкой за три миллиона рублей.