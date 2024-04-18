Ксения Собчак заявила, что не покупает мясо дешевле 14 тысяч рублей за килограмм

Журналистка Ксения Собчак призналась, что крайне придирчива в вопросах комфорта и щепетильна к мелочам, которые ее окружают. Она подчеркнула, что считает себя гурманом, поэтому никогда не будет есть мясо, которое стоит менее 14 тысяч рублей за килограмм.

«Я никогда не скажу «купите хорошего мяса». Я скажу: «купите именно это мясо за 14 тысяч - прайм, у Ашота на Дорогомиловке, и именно вот эту к нему заправку». Мне важно, что белье, на котором я сплю - 880 TC и египетский хлопок. А не просто «купите хорошее белье». Потому что я чувствую разницу, и она важна», - разоткровенничалась Собчак в своем Telegram-канале.

Как выяснила газета Kp.ru, простыни, о которых сказала Ксения, относятся к премиум-классу и стоят 120 – 130 тысяч рублей за двуспальный комплект.

Среди подписчиков Собчак разгорелась дискуссия по поводу барских замашек журналистки. Комментаторы назвали Ксению «мещанкой», а также поинтересовались, что за мясо такое, а главное, где его взял Ашот.

Ранее Собчак прокомментировала интервью основателя Telegram Павла Дурова Такеру Карлсону, в котором он заявил, что, несмотря на финансовое благополучие, у него нет недвижимости, самолетов и яхт. Ксению такой подход к жизни возмутил. Она раскритиковала Дурова и отметила, что человек не должен ограничивать себя в удовольствиях и комфорте, когда честно заработал на них.