Доступна не каждому: Ксения Собчак похвасталась сумкой за три миллиона рублей

Как отмечает стилист Эльвира Янковская, стоимость данной сумочки может составлять более трех миллионов рублей.

«Эта сумка эксклюзивно выпущена лимитированной коллекцией для адвокатов бренда и поклонников эпохи начала 2000-х. Могу спорить, что у Виктории Бекхэм есть такая же, ведь это классика, помноженная на креативное граффити так, что в результате выглядит как люксовый хенд-мейд, доступный не каждому», – цитирует ее Telegram-канал «Звездач».

Собчак также показала некоторые свои украшения. В кадр попали сережки из латунного золота и драгоценных камней. Пара таких аксессуаров стоит $600 (около 56 тысяч рублей).

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак высказалась об аскетизме Павла Дурова. Ее удивили слова бизнесмена о довольно скромном образе жизни для миллиардера, которые прозвучали во время интервью американскому журналисту.