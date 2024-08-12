Стас Садальский заявил, что получил место на кладбище благодаря отцу Собчак

Стас Садальский заявил, что получил место на кладбище благодаря отцу Ксении Собчак. Об этом сообщает StarHit.

Актер рассказал о помощи, которую ему оказал отец Ксении. Стас хотел похоронить брата в Александровской лавре в Санкт-Петербурге и обратился за помощью к политику. Анатолий Собчак отказал Стасу в просьбе, но предложил ему место на Волковском кладбище. Как выяснилось, Садальский принял предложение политика.

«Я, в принципе, хочу тоже быть здесь похороненным. Я сделал памятник, написал: «Господи, да будет воля Твоя». Нам помог отец Максим, удивительный священник. И вот благодаря Анатолию Александровичу я имею тут свое местечко», — высказался артист.

По словам Стаса, ему удалось сохранить дружеские отношения с семьей Ксении, но при этом он намекнул на конфликт с самой журналисткой. Актер не стал раскрывать подробности инцидента.

«Ксения меня ненавидит, но я терпим к ней. Очень люблю Люсю Нарусову. Она моя близкая подруга», — резюмировал Стас.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что гордится своей квартирой в ОАЭ за 120 млн. Подробности читайте в этой новости.