«Становится все краше»: Алсу поделилась новыми кадрами с отдыха после развода с Яном Абрамовым

В конце мая певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. После этого артистка решила возобновить карьеру, и, по мнению пользователей Сети, заметно похорошела после разрыва с мужем. Недавно знаменитость поделилась в личном блоге свежими кадрами с отдыха и восхитила подписчиков.

На опубликованных снимках Алсу предстала в черном ретро-платье в белый горошек с декольте. Певица собрала волосы в низкий хвост и сделала макияж с акцентом на глаза. Артистка позировала лежа на шезлонге около бассейна и улыбалась.

Пользователи Сети оценили новый образ знаменитости и подчеркнули, что после развода она становится «все краше».

«Алсу, какая же Вы все-таки красивая, а с каждым годом все краше и ярче становитесь», «Новая жизнь, новые глаза», «Вся сияет, а это бесценно», — пишут в комментариях.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, у них трое детей, но в конце мая этого года певица неожиданно подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, бизнесмен постоянно изменял знаменитости, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее артистка подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, как проводит время почти разведенная Алсу.