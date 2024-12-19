Ксения Собчак помогла иностранному журналисту на прямой линии Путина

Журналистка и блогерша Ксения Собчак призналась, что во время прямой линии президента РФ Владимира Путина пыталась помочь иностранному коллеге, у которого возникли проблемы с наушником для перевода. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Знаменитость прокомментировала публикацию в Telegram-канале «БП online», авторы которой пошутили, что Собчак давала указания британскому журналисту Киру Симмонсу, сидевшему около нее. Она объяснила, что пыталась перевести ему слова российского лидера.

«Я просто по-английски говорю, (...) переводчика в ухе ему было не слышно. Нас в МГИМО учили помогать иностранцам в столице», — поделилась Собчак.

Ранее Ксения Собчак оценила внешний вид журналистов на встрече с Владимиром Путиным.

Также Ксения Собчак заявила, что у нее с Путиным одного цвета галстук на пресс-конференции.