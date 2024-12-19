«У Пескова тоже»: Ксения Собчак заявила, что у нее с президентом одного цвета галстук

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на то, что у нее с президентом России Владимиром Путиным одного цвета галстук на пресс-конференции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тоже выбрал этот цвет, но на оттенок светлее.

«Кстати, у нас одного цвета галстук. Президент в курсе, что бордо — главный цвет сезона. У Пескова тоже бордовый галстук, но на оттенок светлее», - сообщила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Также она обратила внимание на то, что у главы государства был с собой «любимый белый стакан с золотым гербом». С ним Путин ходит много лет, заметила журналистка.

Ранее ведущий Владимир Познер заявил, что не примет участие в пресс-конференции. По этой причине он не сможет задать вопрос Путину.

Напомним, в этом году прямую линию объединили с пресс-конференцией. Президенту прислали более 1 миллиона вопросов.