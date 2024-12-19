«Сливаются»: Ксения Собчак оценила внешний вид журналистов на встрече с Путиным

Телеведущая Ксения Собчак оценила внешний вид журналистов на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Наблюдения за коллегами она выложила в свой Telegram-канал.

На видео, опубликованном Собчак, ее коллеги перемещаются по Гостиному двору, где проходит встреча с президентом.

«Хитрые леди на прямой линии Путина традиционно в красно-розово-лиловом. На фоне елки сливаются», — подписала ролик Ксения Анатольевна.

Сама она, по ее собственным словам, их ошибки учла — и нарядилась в серый костюм.

Как мы писали ранее, Собчак также обратила внимание на то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков надел галстук того же цвета, что и она.