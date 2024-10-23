Ксения Собчак отреагировала на выселение мужчины из квартиры по ее иску

Журналистка и блогер Ксения Собчак отреагировала на новость о выселении мужчины из квартиры по ее иску. Ее слова приводит Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Согласно информации из карточки дела, соответствующее решение приняли накануне. При этом Собчак отметила, что у нее отсутствуют какие-либо жилищные споры.

«Я вообще за городом живу, у меня все прекрасно. Возможно, это по бизнесу мой партнер. У меня есть бизнес, связанный с тем, что я покупаю квартиры и что-то переоборудую. Естественно, это все в рамках закона всегда происходит», — поделилась журналистка.

В то же время раскрывать детали своего бизнеса знаменитость не захотела.

Ранее мы писали, что москвича по фамилии Соколов лишили права пользования квартирой и сняли с регистрационного учета после иска Ксении Собчак. Другие подробности дела при этом остались в секрете.

Также Ксения Собчак рассказала, кто спровоцировал травлю Глюкозы.